قلق أوروبي بشأن تغير المناخ... وقرارات بإنهاء تمويل الوقود الأحفوري

أعلن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أنه ينبغي للتكتل أن ينهي بشكل تدريجي تمويله لمشاريع النفط والغاز والفحم، في تحرك قد يؤذن بتحول رئيسي في مساعي الاتحاد لمكافحة تغير المناخ.

وهذه هي المرة الأولى التي يساند فيها وزراء مالية الاتحاد إعلانا يحث على نهاية تمويل الوقود الأحفوري كليا بعد أن اقتصرت دعوتهم في السابق على نهاية تمويل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وقد يؤدي ذلك إلى وقف تمويلات بعدة مليارات من اليوروات لمشاريع للوقود الأحفوري من بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المالي للاتحاد الأوروبي.

وقدم بنك الاستثمار العام الماضي حوالي ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لتمويل مشاريع للوقود الأحفوري. وتظهر بيانات البنك أنه منذ عام 2013 بلغ مثل هذا التمويل 13.4 مليار يورو.

والإعلان السياسي الذي أصدره الوزراء يجب أن يدعمه قرار رسمي من بنك الاستثمار الأوروبي الذي يتألف من ممثلين للدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول في الاتحاد إن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي سيعقد اجتماعا في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني حيث يتضمن جدول الأعمال سياسته بشأن الوقود الأحفوري.