الملياردير مايكل بلومبرغ يعلن رسميا انضمامه إلى سباق الرئاسة الأمريكية

أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ اليوم السبت انضمامه بشكل رسمي إلى السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية.

ووفق ما ذكرته وكالة أنباء فرانس برس، قدم بلومبرغ أوراقه كمرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما.

وكان بلومبرغ، الذي ظل رئيسا لبلدية نيويورك على مدى 12 عاما، قد أعلن في السابق عدم ترشحه حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

يذكر مجلة فوربس تصنف بلومبرغ بأنه التاسع في قائمة الأكثر ثراء في العالم، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق سخر من الملياردير مايكل بلومبرغ، قائلا إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.