بعد "العبور التاريخي"... رسالة نادرة من رئيس وزراء الهند إلى نظيره الباكستاني

واجتاز مئات الهنود السيخ، اليوم السبت، الحدود الهندية الباكستانية عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، في خطوة وصفت بالتاريخية، ومثالا نادرا للتعاون بين الجارتين النوويتين وسط التوتر المستمر بينهما لاسيما حول إقليم كشمير المتنازع عليه.
ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات بالذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.
ويقع ضريح غورو ناناك في مدينة كرتابور الباكستانية الصغيرة على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود الهندية.
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