بعد "العبور التاريخي"... رسالة نادرة من رئيس وزراء الهند إلى نظيره الباكستاني

وجه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الشكر إلى نظيره الباكستاني عمران خان على التعاون في فتح معبر حدودي للوافدين السيخ من الهند لزيارة أحد أبرز المواقع المقدسة بالنسبة لهم في أراضي باكستان.

وقال مودي، في تصريحات متلفزة أدلى بها أثناء مراسم افتتاح معبر كارتابور في الجانب الهندي من الحدود: "بودي أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان على احترامه لمشاعر الهند. أشكره على تعاونه"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

واجتاز مئات الهنود السيخ، اليوم السبت، الحدود الهندية الباكستانية عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، في خطوة وصفت بالتاريخية، ومثالا نادرا للتعاون بين الجارتين النوويتين وسط التوتر المستمر بينهما لاسيما حول إقليم كشمير المتنازع عليه.

ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، لآلاف الزوار السيخ بالمشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات بالذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.

ويقع ضريح غورو ناناك في مدينة كرتابور الباكستانية الصغيرة على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود الهندية.