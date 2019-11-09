دونيتسك تعلن إكمال سحب قواتها من شرقي أوكرانيا

قال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق وقف إطلاق النار للصحفيين، اليوم السبت، إن دونيتسك أكملت سحب وحداتها من موقع بالقرب من مستوطنة بيتروفسكوي، شرقي أوكرانيا.