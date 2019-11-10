زعيم المعارضة البوليفية: الحل السلمي للصراع في البلاد بأيدي الرئيس

بوينس إيرس - سبوتنيك. وأضاف ميسا في مقابلة مع وكالة" إيفي"للأنباء:" لا يمكننا تحمل مسؤولية شخص آخر، والحوار ليس له معنى. يجب على الرئيس اتخاذ قرار".
وفاز موراليس، صاحب أطول فترة رئاسة في أمريكا اللاتينية، في انتخابات أجريت الشهر الماضي لكنه واجه ضغوطا متزايدة بعد توقف فرز الأصوات في 20 أكتوبر/ تشرين الأول دون تفسير لمدة يوم تقريبا مما أثار مزاعم بحدوث تزوير.
وقال موراليس على تويتر يوم السبت "أخواتي وإخوتي. ديمقراطيتنا في خطر بسبب الانقلاب الذي بدأته جماعات عنف والذي يقوض النظام الدستوري. نندد أمام المجتمع الدولي بهذه المحاولة ضد حكم القانون".
واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أمريكا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة.
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