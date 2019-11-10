إيران تشكر روسيا والصين بشأن موقفها حيال الاتفاق النووي

وجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي الشكر إلى الحكومتين الروسية والصينية على مواقفهما حيال الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن حكومات روسيا والصين وفت بتعهداتها حيال الاتفاق بشكل جيد.

طهران - سبوتنيك. وقال موسوي في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد "نشكر الحكومة الصينية والروسية على مواقفهم حيال الاتفاق النووي وقد وفوا بتعهداتهم بشكل جيد".

وأضاف موسوي قائلا: "إيران لم تتخذ أي خطوة في اتجاه الانسحاب من الاتفاق النووي بل خطواتنا محسوبة جيدا".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن المرحلة الرابعة من تقليص الالتزام بموجب الاتفاق النووي جاهزة، معربة عن آمالها أن تفي أوروبا بالتزاماتها حتى تكون هناك حاجة لتنفيذها.