إصابة جنود إيطاليين في تفجير في العراق

أعلنت القيادة العامة لوزارة الدفاع الايطالية، اليوم الاحد، أن خمسة جنود ايطاليين أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة في العراق.

وكان الجنود في مهمة تدريب لقوات الأمن العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية. وأثناء تحرك الجنود في صباح اليوم انفجرت عبوة ناسفة بالقرب منهم.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان لها "تم تقديم المساعدة الفورية للجنود الخمسة المصابين. تم إجلائهم ونقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحيات أمريكية".

ويشار إلى أن ثلاثة منهم في حالة حرجة، ولكن ليس هناك خطر على حياتهم. وقد تم إبلاغ أقاربهم بالحادث، كما يقوم وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني بمتابعة الحادثة وأوضاع الجنود المصابين.