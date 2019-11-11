إيران تخطر جميع ملوك الخليج وتتحدث عن وساطة حل الخلافات مع السعودية

وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا ومشاوراتنا مع الدول المجاورة وجميع الدول المعنية لتوضيح كامل أسس هذه المبادرة، لنتمكن من الانتقال إلى النقطة التي يمكن فيها تفعيل هذه المبادرة وإيجاد السلام والأمن في منطقة الخليج".
وإجابة عن سؤال حول الوساطة لحل الخلافات بين طهران والرياض، قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: "نعتقد بأن إيران والمملكة العربية السعودية لاعبان مهمان وبارزين في جميع القضايا، ويجب أن تكونا قادرتين على حل جميع الخلافات العالقة بهدوء وتروي".
وأوضح عراقجي: "هناك بالتأكيد اختلاف في وجهات النظر ولكن الطريق لحله هو بالتأكيد الحوار البناء والتفاعل الإيجابي، والذي نحن بدورنا نرحب به، ونرحب بأي بلد يمكنه أن يمد يد المساعدة، لكن للأسف لم تبد المملكة العربية السعودية حتى الآن أي وجهة نظر مماثلة، ولم تستجب بشكل إيجابي للجهود المبذولة".
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