وفد برلماني إيراني يتوجه إلى سوريا... ما السبب

توجه عدد من أعضاء لجنة مجلس الأمن القومي والشؤون الخارجية الإيرانية، في مجلس الشورى الإيراني، برئاسة مجتبى ذو النوري، إلى العاصمة السورية دمشق تلبية لدعوة رئيس لجنة الأمن القومي السورية.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع رئيس البرلمان السوري حمودة الصباغ ورئيس الوزراء السوري عماد خميس ورؤساء لجان الأمن القومي والعربي والخارجية السورية، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني ​علاء الدين بروجردي​، جدد دعم بلاده والتزامها القوي بـ"الحفاظ على سيادة ​سوريا​ ووحدة وسلامة أراضيها".

وعبّر خلال لقائه في ​طهران​ عضو مجلس الشعب ونائب رئيس جمعية الصداقة السورية الإيرانية حسين راغب، عن رفض إيران لـ"جميع أشكال ومحاولات تبرير الغزو والاحتلال التركي"، لافتا إلى ترحيب مجلس الشورى الإيراني لـ"أي إجراء في مسار الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل ​الولايات المتحدة الأمريكية​ ضد البلدين".

ودعا بروجردي إلى "تعزيز التعاون المشترك بين إيران وسوريا، انطلاقا من الروابط الوديّة والتاريخية بين البلدين".