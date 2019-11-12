وزارة الدفاع التشيكية تستبدل مروحياتها القتالية الروسية بأخرى أمريكية

صرح وزير الدفاع التشيكي لـ"سبوتنيك"، لوبومير ميتنار، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قررت شراء 8 مروحيات متعددة المهام "يو اتش-1 واي فينوم" و4 مروحيات قتالية "أي اتش-1ز فايبر" بمبلغ 14.6 مليار كرون (ما يعادل 635 مليون دولار).

وقال ميتنار للصحفيين، بعد جلسة الحكومة التشيكية: "يشمل هذا المبلغ، عدا المروحيات نفسها، أنظمة سلاح، ذخيرة، نظام محاكاة تدريبي وتكلفة التعليم الأولى للطيارين والتقنيين. آمل بأننا قبل نهاية هذا العام سنبرم مع الحكومة الأميركية هذا الاتفاق، وفي عام 2023 ستكون هذه المروحيات لدى جيشنا".

وأضاف المتحدث بأن المروحيات التي يتم شراؤها في الولايات المتحدة ستحل محل 17 مروحية قتالية روسية "مي-25/35" تخدم في الجيش التشيكي، وذلك لعدم رغبة وزارة الدفاع بالاعتماد على توريدات قطع غيار لها من روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت قبل عامين، على بيع 12 طائرة هليكوبتر من طراز "أو-واي 1 فينوم" متعددة الأغراض لجمهورية التشيك بمبلغ 575 مليون دولار.