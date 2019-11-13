برلماني هولندي: يجب حل أزمة مسلحي "داعش" مع الرئيس السوري

دعا مارتن فان هيلفرت، عضو في الحزب الديمقراطي المسيحي، الحكومة الهولندية إلى فتح باب المناقشات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، لحل أزمة محاكمة المقاتلين في" تنظيم داعش" في مناطق اعتقالهم.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، اليوم الأربعاء: "يدعو العضو في الحزب الديمقراطي المسيحي، مارتن فان هيلفرت، الحكومة إلى وضع اعتراضاتها الأخلاقية جانبا والدخول في مناقشة مع الأسد".

وبحسب تصريحاته، تعتبر هذه هي الطريقة الوحيدة لاتمام محاكمة مسلحي "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الهولنديين في المنطقة".

وقال الموقع الرسمي للوكالة الإخبارية الهولندية: "تأتي دعوة مارتن في ظل النقاش الدائر حول ما إذا كان سيتم استرجاع أطفال "داعش" الهولنديين أم لا".

يذكر أن المحكمة الهولندية في لاهاي، حكمت خلال الأسبوع الحالي، أنه على الدولة بذل الجهود لإعادة 56 طفلا من 23 امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية في شمال سوريا، وتستأنف هولندا ضد هذا الحكم.

وقامت أمستردام بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ مارس/ آذار 2012.

ودعت واشنطن، في وقت سابق، الجانب الأوروبي إلى استقبال مقاتليه من تنظيم "داعش" لحل أزمة محاكمة "داعش"، ورفضت أغلبية الدول الأوروبية الاقتراح الأمريكي، حيث يسعى الأوروبيون إلى إنشاء محكمة في الشرق الأوسط لمحاكمتهم في مناطقهم (العراق أو سوريا).

ولكن تبقى معضلة مثل تطبيق عقوبة الإعدام، التي ينكرها الاتحاد الأوروبي وما زالت الأزمة مستمرة دون اتفاق بين الدول الأعضاء.

وبدأت تركيا بالفعل بإعادة مقاتلي تنظيم "داعش" المعتقلين لديها إلى مواطنهم الأصلية.