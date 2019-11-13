إرجاء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في أفغانستان مجددا

ذكرت مفوضية الانتخابات في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إعلانها في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، أرجئت للمرة الثانية.

قال المتحدث باسم اللجنة عبد العزيز إبراهيمي "إعلان النتائج الأولية لن يكون غدا لحين حل مشكلات فنية"؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ونشر يوم الأحد الماضي أن النتائج ستتأجل على الأرجح، بعدما قال المنافس الرئيسي للرئيس الحالي، أشرف غني، إنه لن يوافق على إضافة مئات الآلاف من الأصوات لعملية إعادة إحصاء مقررة.

وشهدت الانتخابات الأفغانية التي جرت في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، وتنافس فيها عدد من كبار الساسة في مقدمتهم رئيس البلاد الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء عبد الله عبد الله)، شهدت مشاركة شعبية ضئيلة بلغت نحو 2.7 مليوناً، أي ما نسبته 25 بالمئة من مجموع الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، ويقدر بـ 9.6 مليوناً.

وأرجع متابعون للشأن الأفغاني ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع إلى حجم التهديدات الأمنية المرتفع، وأيضاً امتعاض الناخبين من أداء المسؤولين في التعامل مع الأزمات التي تواجه البلاد.