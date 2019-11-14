بوتين: روسيا كمورد موثوق للطاقة في العالم على استعداد لتوسيع التعاون مع دول "البريكس"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مورد موثوق للطاقة ومستعدة لتوسيع التعاون مع دول"البريكس" في هذا الاتجاه.

برازليا - سبوتنيك.وقال بوتين في ختام أعمال منتدى "بربكس": إن "روسيا تؤمن بشكل موثوق توريد الطاقة للأسواق العالمية، وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي، والذي بدونه لا يمكن ضمان النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية".

وأضاف: "نحن مستعدون لتوسيع التعاون مع دول "البريكس".

ويشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة بريكس بالبرازيل في زيارة تستغرق يومين.

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا. وتعتبر المجموعة صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم.

وتحتل دول "بريكس" 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.