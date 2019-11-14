روحاني: أمريكا وإسرائيل مصدر الحروب والمجازر في المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هما مصدر الحروب والمجازر وإراقة الدماء والخلافات والتشتت في المنطقة".

وأضاف: "على الأقل يحدث ذلك خلال العقود الثلاثة الأخيرة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبدأت، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الإيرانية طهران، أعمال المؤتمر الدولي الـ 33 للوحدة الإسلامية بعنوان "وحدة الأمة في الدفاع عن الأقصى الشريف".

ولفتت "إرنا" إلى أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر افتتاح المؤتمر، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين والشخصيات الإسلامية والمفكرين من مختلف دول العالم الإسلامي".

وحضر المؤتمر أكثر من 350 ممثلا عن 93 دولة من مختلف الشخصيات الفكرية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.