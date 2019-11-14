أردوغان: ليس من حق أمريكا التدخل في صفقة الصواريخ "إس 400"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقاء مشترك عقده مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن إن تركيا تعتبر الطلب الأمريكي بالتخلي عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400 " انتهاكًا لحقوقها السيادية.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده لا يمكنها التخلي عن منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 تماما، حتى بعد شراء منظومة باتريوت.

ونقلت قناة "إن تي في" عن أردوغان قوله للصحفيين من على متن طائرة عودته إلى البلاد: "لا نعتبر المطالبة بالتخلي تماما عن إس-400 صحيحة. لا يمكن التخلي عن إس-400 تماما والانتقال إلى باتريوت [المنظومة الأمريكية المضادة للصواريخ]. لقد قلنا إننا نستطيع شراء باتريوت، لكن لا يمكننا التخلي عن إس-400 بشرائها".

وأضاف الرئيس التركي، أن زيارته للولايات المتحدة كانت بشكل عام إيجابية وأن الحوار ضروري للتغلب على الخلافات.

وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف تموز/يوليو. وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم "إس-400" وفقًا لأردوغان، ستدخل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الخدمة بشكل كامل في نيسان/ أبريل 2020.

وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة وفي المقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ"كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات). رفضت أنقرة بدورها تقديم تنازلات.