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    لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي، فيتنام 27 فبراير/ شباط 2019

    كوريا الشمالية ترفض عرضا من أمريكا لإجراء محادثات في ديسمبر

    © REUTERS / Kim Hong-Ji
    العالم
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    أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها تلقت عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة، لكنها غير مهتمة بإجراء المزيد من المحادثات التي وصفتها بأنها تهدف "لاسترضائنا" قبل حلول الموعد النهائي لمهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن، تنتهي بحلول نهاية العام لإظهار المرونة في التفاوض معها.

    وقال المفاوض الكوري الشمالي، كيم ميونج جيل، في تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية في بلاده، إن نظيره الأمريكي ستيفن بيجون، الذي شارك في قيادة محادثات في ستوكهولم الشهر الماضي، أخفقت في إحراز تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، عرض عبر دولة ثالثة الاجتماع مجددا، وفقا لـ"رويترز".

    صبي يركب سيارة لعبة في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 9 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Ed Jones
    كوريا الشمالية تقلل من فرصة التوافق مع الولايات المتحدة
    وبثت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا، قال فيه كيم كيونج جيل "إذا كان من الممكن التوصل لحل عبر التفاوض للقضايا فنحن مستعدون للقاء الولايات المتحدة في أي مكان وأي وقت" ووصف اقتراح بيجون بأنه يهدف "لاسترضائنا في محاولة لتخطي" الموعد النهائي الذي حددته بيونغيانغ بنهاية العام، وأضاف "ليس لدينا استعداد لإجراء مثل تلك المفاوضات".

    جاءت تصريحات المفاوض النووي الكوري الشمالي، بعد أن أكد الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة على استعداد لاستخدام قدراتها "كاملة" للدفاع عن كوريا الجنوبية ضد أي هجوم.

    ويشارك مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار في سول في اجتماعات سنوية، في وقت تواجه فيه الدولتان تهديدات مكثفة من كوريا الشمالية لوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة، ولتغير الولايات المتحدة نهجها في محادثات نزع السلاح النووي.

    وتسعى الولايات المتحدة كذلك إلى مساهمة مالية أكبر من كوريا الجنوبية لاستضافة قوات أمريكية، بينما تحث سول على سحب قرارها الخاص بإلغاء اتفاق تبادل معلومات المخابرات مع اليابان، والذي تخشى واشنطن من أن يقوض التعاون الثلاثي.

    واجتمع الجنرال ميلي مع نظيره الكوري الجنوبي الجنرال بارك هان-كي في إطار الاجتماع السنوي للجنة العسكرية اليوم الخميس.

    وقال البيان المشترك إن الجانبين بحثا سبل الحفاظ على وضع دفاعي قوي والنقل المزمع لإدارة العمليات وقت الحرب إلى كوريا الجنوبية، حتى بعد أن قلصا التدريبات المشتركة لتسريع وتيرة المفاوضات مع كوريا الشمالية.

    وأضاف البيان أن ميلي أكد "الالتزام المستمر بتوفير ردع موسع".

    وتابع "شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للرد على أي هجوم على شبه الجزيرة الكورية، باستخدام المدى الكامل للقدرات العسكرية الأمريكية".

    ويزور وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سول في وقت لاحق اليوم الخميس قبل اجتماعه غدا الجمعة مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج دو في إطار الاجتماع التشاوري الأمني، الذي يعقد سنويا.

    وقال إسبر أمس الأربعاء إنه منفتح لإجراء تغييرات بخصوص النشاط العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية إذا كان ذلك سيساعد الدبلوماسيين في محاولتهم لاستئناف المحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية.

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    الكلمات الدلالية:
    نزع السلاح النووي, السلاح النووي, بيونغ يانغ, بيونغيانغ, محادثات, أمريكا, كوريا الشمالية
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