بريطانيا تنفي تدخل روسيا في سياستها

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مقابلة على راديو "بي بي سي"، اليوم الجمعة، تدخل روسيا في العملية السياسية للمملكة المتحدة.

وقال جونسون، ردا على سؤال المذيع في "راديو 5 لايف": "لا يوجد دليل على ذلك".

وذكرت الهيئة في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن جونسون سيقوم بنشر التقرير الروسي حول احتمال تدخل روسيا في الانتخابات البريطانية.

قضية سكريبال

وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد حادثة العقيد الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية في ربيع عام 2018.

ووجهت بريطانيا الاتهامات إلى روسيا بالتورط في محاولة اغتيال سكريبال، وهو ما نفته موسكو، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورط روسيا في القضية.