آلية تركية - أمريكية لتقييم تأثير منظومة "إس-400" على مقاتلات "إف-35"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الجمعة، أن واشنطن وأنقرة بدأتا بتقييم التأثير المحتمل لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" على المقاتلات الأمريكية الجديدة "إف-35".

أنقرة - سبوتنيك. نقلت قناة "تي أر تي" عن كالين قوله "بدأنا اليوم العمل على إنشاء آلية بخصوص "إس-400" و"إف-35"، وستجري هذه العملية بالتعاون مع الولايات المتحدة".

وأضاف كالين، بأنه لن يتم إدماج منظومة "إس-400" مع منظومة الدفاع الجوي للناتو، مؤكدا أن تركيا "لن تتراجع إلى الوراء وستضع منظومة "إس-400" موضع التنفيذ".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية في هذا الصدد "لقد اعتادوا (الأمريكان) القول إنهم سيفرضون عقوبات إذا لم نتراجع عن صفقة "إس-400"، ثم قالوا إنهم سيفرضون عقوبات في اليوم الذي تصل فيه إلى تركيا هذه المنظومات، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة. الآن يقولون إن العقوبات ستفرض في حال تم تفعيل منظومة "إس-400".

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستدخل الخدمة بشكل كامل في نيسان/ أبريل 2020.

هذا وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف تموز/يوليو. وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة.

وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات.