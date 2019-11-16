زعيم كوريا الشمالية يفاجئ أمريكا بعرض جوي لطائرة عسكرية

حضر زعيم كوريا الشمالية، اليوم السبت، عرضا جويا لطائرة عسكرية في مطار على الساحل الشرقي للبلاد، واصفا أداء الطياريين العسكريين بأنهم "قوة لا تقهر".

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ، قالت كوريا الشمالية، إن الزعيم كيم جونغ أون، أمر الطيارين المقاتلين بالحصول على "فكرة وتكتيكات رائعة"، ضد أعداء "مسلحين حتى النخاع".

"Combat Flight Contest-2019" comes amid growing DPRK complaints over the upcoming U.S.-ROK joint air combat exercise.



Those drills — a modified version of the former “Vigilant Ace” regular exercise — have sparked outrage from North Korea.https://t.co/pE44EsgeSk — NK NEWS (@nknewsorg) November 16, 2019

يأتي ذلك، بعد سلسلة من التصريحات التي عبرت عن غضب البلاد من تدريبات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مزمعة، تقول كوريا الشمالية إنها قد تعرقل مفاوضاتها النووية مع واشنطن عن مسارها.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الجمعة، في زيارة حاليا لكوريا الجنوبية، أن الحلفاء يمكنهم تعديل التدريبات الجوية المشتركة لخلق مساحة للدبلوماسية.