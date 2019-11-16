سبب صارخ وراء التمييز الأمريكي بين الجولان "الإسرائيلية" والقرم الروسية

حاول وزير الخارجية الأمريكي أن يشرح لماذا اعترفت بلاده بضم الجولان السورية لإسرائيل ورفضت الاعتراف بعودة القرم الروسية إلى روسيا.

وحاول مايك بومبيو أن يشرح ذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك علاقة بين تأييد الإدارة الأمريكية لضم مرتفعات الجولان لإسرائيل وبين إدانتها "ضم" شبه جزيرة القرم لروسيا.

ووفق بومبيو فإن هناك فارقا صارخا بين هذا وذاك، ولكنه لم يوضح ما هو هذا الفارق وإن ذكر "أننا قلنا ذلك بوضوح عندما صدر القرار" (بشأن الاعتراف بضم الجولان لإسرائيل).

وترك الوزير الأمريكي بالتالي الغموض يكتنف الفارق بين هذا وذاك وإن كان هذا الفارق واضحا بالنسبة لمَن يرى أن الإدارة الأمريكية يكيل بمكيالين بين إسرائيل وباقي العالم.

أما بالنسبة لـ"ضم" القرم لروسيا فإن الضرورة تقتضي توضيح أنه لم يتم "ضم" شبه جزيرة القرم لروسيا بل استعادت القرم في عام 2014 بمشيئة سكانها وضعها الأصلي كأحد الأقاليم الروسية.

ومن الجدير ذكره أن القرم الروسية أصبحت في مطلع خمسينات القرن الماضي منطقة تابعة إداريًا لإحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة هي أوكرانيا. ومن الطبيعي أن يقرر سكان القرم العودة إلى الوطن بعد أن وجدوا أنفسهم في الخارج.