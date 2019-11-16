أفغانستان: أعضاء "حقاني" يبقون رهن الاحتجاز لعدم التزام "طالبان" بالشروط

أكدت الرئاسة الأفغانية، اليوم السبت، تأخر مبادلة 3 من أعضاء شبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان مقابل الإفراج عن رهينتين غربيتين لدى الجماعة، مرجعة ذلك لما اسمته عدم التزام طالبان بشروط العملية.

وكتب الناطق باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، عبر "تويتر"، "لا يزال أنس حقاني، ومالي خان، وحافظ رشيد، وثلاثتهم من أعضاء جماعة حقاني لا يزالون رهن الاحتجاز لدى حكومة جمهورية أفغانستان".

Anas Haqqani, Mali Khan and Hafiz Rasheed are still in government custody, said Palace spokesperson Sediq Sediqqi on Twitter. Sediqqi said the Taliban did not comply with government conditions, which delayed the (prisoner) exchange process. pic.twitter.com/ZPhUvhilOW — TOLOnews (@TOLOnews) November 16, 2019

​وتابع صديقي "إن إخفاق طالبان في الامتثال للشروط قد أخر من عملية التبادل، وسوف تراجع الحكومة الأفغانية عملية المبادلة وتعمل على تلبية المصالح العليا للبلاد".