لمواجهة ارتفاع الأسعار… خطوة إيرانية لمساعدة الأسر الفقيرة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن إعداد خطة لتقديم دعم شهري للشرائح، ذات الدخل المحدود والفقيرة، بشكل منتظم.

وقال ربيعي في تصريح أدلى به في ختام اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي الإيراني، بمشاركة رؤساء السلطات الثلاث، إن إرساء العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود، التي تضم 60 مليون نسمة ومكافحة تهريب الوقود ومكافحة المحسوبيات والسيطرة على الإنفاق واعتماد خطة الاقتصاد المقاوم، من بين أهداف مشروع دعم الشرائح ذات الدخل المحدود. وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ، علي ربيعي، أن مساعد رئيس السلطة القضائية والمدعي العام للبلاد أكدا خلال الاجتماع، أن السلطة تتعاون بشكل كامل لتنفيذ هذا المشروع.

ولفت ربيعي إلى قرارات مجلس التنسيق الاقتصادي حول موضوع كلفة النقل والمواصلات، قائلا: قيمة المازوت لم تشهد ارتفاعا لذلك تم الاكتفاء بالقرارات المتخذة في هذا المجال.

ويأتي هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية، منذ أمس الجمعة، والتي اشتدت اليوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة، جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم أمس الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.