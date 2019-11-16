رجل ينبش قبر والديه ليشتري دراجة نارية

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اعتقلت الشرطة أحد سكان مقاطعة نامبولا للاشتباه في إخراج جثث والديه وعمه وبيعها.

وبعد التحقيقات اعترف الشاب بأنه كان ينبش قبور أقاربه ويبيعها لرجل أعمال كان قد وعده بمبلغ 300 دولار لقاء الحصول على عظامهم، وقال: "طلب مني رجل الأعمال أن أحضر له عظام بشرية أصحابها الذين لم يموتوا بسبب المرض لقاء مبلغ 300 دولار يمكنني من شراء على دراجة نارية".

ومن جانبه أشار مصدر في شرطة موزمبيق أن هذا هو الحادث الخامس من نوعه خلال عام 2019 موضحا أن العظام عادة ما تستخدم في الطقوس السحرية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018 ، أفادت التقارير أن اثنين من النيجيريين قام بقتل رقيب شرطة من أجل الحصول على عباءة غير مرئية بعد أن وعدهم الساحر بصنع عباءات الإخفاء إذا أحضروه له عين شرطي.