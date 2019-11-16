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00:06 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019

    تحدث عن المساعدات العسكرية لأوكرانيا... مسؤول بالبيت الأبيض يدلى بشهادته أمام الكونغرس

    © REUTERS / Joshua Roberts
    العالم
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    أدلى أحد مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض بشهادته، فيما يتعلق بحجب المساعدة العسكرية لأوكرانيا، خلال جلسة مغلقة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت.

    ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التحقيق في مساءلة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن مارك ساندي، هو أول مسؤول بمكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض، يدلي بشهادته في هذا التحقيق بعد أن رفض ثلاثة مسؤولين الاستجابة لمذكرات استدعاء من الكونغرس، للمثول أمام اللجنة والإدلاء بشهادتهم.

    وذكر مسؤول يعمل في تحقيق المساءلة الخاصة بترامب، إن ساندي امتثل لمذكرة استدعاء للإدلاء بشهادته.

    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    ولفتت الوكالة إلى أن محور التحقيق، الذي يقوده ديمقراطيون، هو الضغوط، التي مارسها ترامب على أوكرانيا، وتدور حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد أساء استغلال السياسة الخارجية الأمريكية للتأثير سلبا على فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن، أحد منافسيه المحتملين في انتخابات الرئاسة العام المقبل.

    وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، إن "عضو لجان القضاء والرقابة إن ساندي استدعي لإلقاء الضوء عما إذا كانت المساعدات العسكرية قد حجبت لأغراض سياسية"، مضيفا، في حديث للصحفيين خارج القاعة: "هذا جزء فني من تحقيقنا. نريد أن نعرف على وجه الدقة كيف ترجم الرئيس هدفه السياسي لوسيلة يؤثر بها على الحكومة الأوكرانية لدفعها لتنفيذ ما أراد من خلال عملية الموازنة".

    وشن ترامب، أمس الجمعة هجوما، عبر تويتر استهدف السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا بينما كانت تدلي بشهادتها في التحقيق بشأن مساءلته في الكونغرس، في تحرك قال الديمقراطيون إنه يصل إلى حد ترهيب الشاهدة.

    وكانت السفيرة ماري يوفانوفيتش، تشرح في اليوم الثاني من الجلسات العلنية، التي يبثها التلفزيون في تحقيق المساءلة كيف كانت تحارب الفساد في أوكرانيا وكيف أعادتها إدارة ترامب إلى واشنطن بشكل مفاجئ في وقت سابق هذا العام.

    وهيمنت شهادتها على عناوين الأخبار، إلا أن جلسة مغلقة عقدها أعضاء بالكونغرس في وقت لاحق مع ديفيد هولمز المسؤول في السفارة الأمريكية في كييف قد تثير جلبة أكبر.

    وقال هولمز لأعضاء الكونغرس إنه سمع مكالمة هاتفية بين ترامب وجوردن سوندلاند السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي استفسر خلالها الرئيس عن مدى استعداد أوكرانيا للتحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر الذي كان عضوا في فترة من الفترات في مجلس إدارة شركة أوكرانية للطاقة.

    وأضاف: "كانت تلك المكالمة في اليوم التالي للاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني في 25 يوليو تموز التي يدور بشأنها التحقيق في مساءلة ترامب".

    وتقول الوكالة، إنه وفقا لشهادة هولمز، فقد طرح ترامب على سوندلاند سؤالا مفاده "هل سيجري التحقيق" في إشارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجاء رد سوندلاند على ذلك بالقول: "سيجري أي شيء تطلبه منه".

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    أوكرانيا, أمريكا, دونالد ترامب, الكونغرس, البيت الأبيض
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