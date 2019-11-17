استطلاع: المحافظين البريطاني بزعامة بوريس جونسون يسجل أعلى نسبة تأييد منذ 2017

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة صنداي تليجراف البريطانية أن حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون يتمتع حاليا بأعلى نسبة تأييد منذ عام 2017، مضيفا أن شعبية حزب العمال المعارض تزداد أيضا.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (سافانتا‭‭ ‬‬كوم ريس) أن التأييد للمحافظين بلغ 41 بالمئة بزيادة واحد بالمئة، في حين ارتفع التأييد لحزب العمال ثلاثة بالمئة مسجلا 33 بالمئة.

وبلغ التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي 14 بالمئة وسجل حزب بريكست خمسة بالمئة.

وشارك في الاستطلاع الذي أجري يومي 13 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2052 مواطنا بريطانيا.

من ناحية أخرى ذكر استطلاع آخر لمؤسسة أوبينيوم نشر اليوم السبت أن التأييد للمحافظين يبلغ 44 بالمئة بزيادة ثلاثة بالمئة عن الأسبوع الماضي مقارنة بنسبة 28 بالمئة للعمال الذي انخفض واحدا بالمئة.

وذكر استطلاع أوبينيوم أن نسبة التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار بلغت 14 بالمئة وحزب بريكست ستة بالمئة.

وشارك في ذلك الاستطلاع 2008 أشخاص في الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني. وتجرى الانتخابات البرلمانية ببريطانيا في ديسمبر/كانون الأول.