وكالة: اتصال هاتفي "بناء" بين أمريكا والصين بشأن التجارة

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات بناءة" بشأن التجارة خلال اتصال هاتفي رفيع المستوى تم يوم السبت.

وأضافت أن ليو هي نائب رئيس وزراء الصين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن شاركوا في الاتصال.

وقالت إن كلا من الجانبين ناقش القضايا الأساسية للجانب الأخر خلال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مبدئي واتفقا على استمرار الحوار.

وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة.

وأدى احتدام الحرب التجارية بين البلدين إلى تعطيل تجارة سلع بمئات المليارات من الدولارات، وتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأضر بالأسواق.