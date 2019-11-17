مسؤول إيراني يكشف "حجم الأضرار" من جراء أحداث أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن الأحداث التي شهدتها البلاد أمس ألحقت أضرارا ببعض المنشآت في مدينة أصفهان، وذلك بحسب مسؤولين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس بلدية أصفهان، قدرت الله نوروزي، قوله إن "أعمال الشغب الحقت أضرارا بـ 60 حافلة و 5 محطات مترو في مدينة أصفهان".

وقال نوروزي، بحسب الوكالة، إن " أحداث يوم أمس في مدينة أصفهان لحقت الكثير من الأضرار بمنشآت البلدية والطرق والبنوك وعرضت أرواح وأموال المواطنين للخطر كما أصيبت عدة سيارات إطفاء بأضرار أو علقت في الزحام المروري".

وأضاف "مثل هذه الظروف لا تخدم أحدا"، مشيرا إلى أن الإضرار بالمساحات الخضراء وإشارات المرور الضوئية وكاميرات المرور واللوحات الإرشادية هي في الوقع إضرار بالشعب لأن الشعب هو الذي يتحمل بالتالي الأثمان اللازمة لإصلاحها.

وحول أوضاع المترو قال إن "أضرارا لحقت بـ 5 محطات مترو لذا توقفت الخدمات فيها لكنها ستعود للخدمة سريعا بعد إصلاح الأضرار"، مشيرا إلى أن أضرارا لحقت بـ 60 حافلة من ضمنها 27 حافلة دمرت بالكامل.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.