ترامب يعلق على وصف جو بايدن بـ"الكلب المسعور"

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وصف وكالة الأنباء الكورية الشمالية لنائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، جو بايدن، بـ"الكلب المسعور".

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد: "جو بايدن ربما يكون نائما وبطيئا جدا، لكنه ليس كلبا مسعورا"، مضيفا: "هو بالفعل شيء ما أفضل من ذلك".

وتابع: "لكني الشخص الوحيد، الذي يمكن أن يضعك حيث يجب أن تكون. يجب أن تتصرف بسرعة. أراك قريبا".

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

وأعاد ترامب نشر تدوينة لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يورد الهجوم، الذي شنته كوريا الشمالية على نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، جو بايدن.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت أن بايدن "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية"، مضيفة: "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة".

North Korea calls Joe Biden a ‘rabid dog’ who should be ‘beaten to death with a stick’ in latest attack on Trump’s rival. #Biden #biden2020 https://t.co/yc2Me8P0ZS — Graham Ledger (@GrahamLedger) November 16, 2019

واستطرد الوكالة: "يجب ضرب الكلاب بالعصي حتى الموت"، معتبرة أن "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة، أيضا".

وبحسب "أ ف ب"، فإنه "لم يعرف سبب إطلاق بيونغ يانغ لهذه الشتائم، لكنها قد تكون ردا على قيام فريق حملة بايدن بنشر إعلان دعائي مصور ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي رأوا أنها تقضي بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد الحلفاء".

ولفتت إلى أنه "بالتزامن مع ظهور كلمة "المستبدين" في الإعلان، تظهر صورة المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة في يونيو 2018".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الوكالة الكورية الشمالية تبنت الوكالة على ما يبدو صفة أطلقها ترامب على بادين "جو النائم"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يسمونه "بايدن الذي لم يستيقظ بعد".

وتابعت بالقول إن بايدن يجسد "آخر مرحلة من الخرف ويبدو أنه حان الوقت لتتوقف حياته".

وهاجمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي كانت قد وصفته في مايو الماضي بـ"الغبي" و"الأحمق صاحب معدل الذكاء المنخفض".

وينتقد بايدن تعامل ترامب مع روسيا وكوريا الشمالية، متهما الرئيس الأمريكي بتقبيل "طغاة أمثال كيم جونغ-أون".