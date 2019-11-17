بيلوسي: ترامب في وضع صعب

جددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، هجومها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بسوء استخدام السلطة، وأنه يواجه وضعا صعبا.

وكتبت على "تويتر"، اليوم الأحد: "الرئيس ترامب، في موقف صعب، أكبر من قدراته، في الوقت الحالي"، مضيفة: "إنه يسيء استخدام السلطة، ويشن هجوما عنيفا".

واستطرد: "هذا الأمر يفرض علينا الدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية".

President Trump is in over his head. Now, he is abusing his power and lashing out. That is why we must #DefendOurDemocracy. pic.twitter.com/4p9g0xBKd9 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2019

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الأحد، إن ترامب قد يعطل إجراءات عزله، وطالبته بأن يوضح الحقيقة كاملة أمام مجلس النواب، وأن يدلي بشهادته في تلك القضية.

وتابعت رئيسة مجلس النواب في المقابلة: "يمكن لترامب أن يدافع عن قضية، بصورة مباشرة أمام لجنة الاستخبارات".

Mitch McConnell would rather cover up for Trump than be on the right side of history.



That makes it all the more important for us to be united as we fight to #DefendOurDemocracy. Sign on if you're with me. -NPhttps://t.co/6DA9uTmU3H — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) November 14, 2019

وتعهدت بتقديم الحماية الكاملة للمبلغ عن تلك الشكوى، التي فتح بسببها التحقيقات في مساءلة ترامب بشأن تصرفه مع أوكرانيا، مضيفة: "يمكن للرئيس أن يحضر أمام اللجنة ويتحدث بكل الحقيقة، إذا أراد".

وتابعت: "إذا أراد أن يؤدي اليمين ويدلي بتلك الشهادة بصورة مباشرة يمكنه ذلك، أو أن يقوم بذلك كتابة"، مضيفة: "لديه كل فرصة لعرض قضيته، والدفاع عنه نفسه، وهذا يمكنه تعطيل إجراءات العزل".

ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي جو بايدن، بشأن عمل ابنه هنتر، مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون بمجلس النواب، تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

ويقول ترامب إنه لم يخترق القانون، ولم يستعن برئيس أجنبي، ووصف إجراءات العزل بالعملية "الجنونية والوهمية والمدمرة والحزبية جدا".

Adam Schiff’s track record:

✔️ Spread false allegations about collusion

✔️ Fabricated a call transcript during a congressional hearing

✔️ Lied about dealings with the whistleblower



He can’t be trusted to run a fair investigation. pic.twitter.com/bYAQNaQQtZ — House Republicans (@HouseGOP) October 16, 2019

وبدأت إجراءات العزل في مجلس النواب، يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمجموعة من الجلسات العلنية للتحقيقات، التي ستكون من خلال مجموعات صغيرة، للجان التحقيق، وكل لجنة ستكون مخصصة لنقطة بعينها في التحقيقات، وسيحضر الشهود في جلسات علنية.

وتدور التحقيقات حول قيام ترامب بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر بملايين الدولارات، حتى تبدأ كييف تحقيقات بشأن نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2020.