الخارجية الصينية: الحرب الباردة لم تنته بعد في "قلب" بومبيو

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، قنغ شوانغ، تعليقا على التصريحات الأخيرة بشأن الصين لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحرب الباردة لم تنته بعد في "قلب" بومبيو.

يذكر أن بومبيو قد اتهم الصين في السابق بشن هجمات عبر الإنترنت ضد الناتو وتقويض "أمن الاتصالات" الخاص بالحلف. ووفقا له: "لهذا السبب يجب على التحالف أن يتغير باستمرار والتكيف مع التهديدات الجديدة".

وقال قنغ في مؤتمر صحفي: "أود فقط أن أشير إلى أن الحرب الباردة انتهت قبل 30 عامًا، لكن الحرب الباردة في قلب السيد بومبيو لم تنته بعد، إنه لا يرى كيف تطور العالم، ولا يسمع صوت الشعوب ولا يشعر بمرور الوقت".

وأضاف أن بومبيو "يشوه سمعة الصين مؤخرًا في كل مكان"، وأن تصريحاته مليئة "بالتحيز والجهل بشأن التاريخ والوضع الحالي في الصين".

وأكد الدبلوماسي الصيني "أن هذا الافتراء المتفشي لا يستحق حتى النقض والتصريحات تفضح نفسها".