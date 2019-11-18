تركيا تطلق بوابة إلكترونية للاستشارات العقارية والحصول على الجنسية عبر الاستثمار

أطلقت وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، بوابة إلكترونية، لتقديم كافة الاستشارات والمعلومات اللازمة للأجانب، الخاصة في العقارات والطابو، والحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار.

البوابة التي تحمل اسم "Your Key Turkey"، تقدّم خدماتها حاليا في 4 لغات، هي العربية، والتركية، والإنكليزية والألمانية، فيما سيتم إضافة الفرنسية، والروسية والإسبانية إليها لاحقا.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن البوابة التي تُشرف عليها المديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا، تهدف إلى تقديم الاستشارات للأجانب الراغبين في الحصول على عقارات وأموال غير منقولة في البلاد، وتوجيههم عبر تقديم الإحصائيات والمعلومات اللازمة لهم، فضلا عن إتاحتها الحصول على مواعيد من مديريات الطابو لإنجاز المعاملات الرسمية.

ويمكن للأجانب عبر هذه البوابة الرسمية، الحصول على كافة المعلومات القانونية حول العقارات المراد شراؤها، وإحصائيات حول المجال الذي سيتم الاستثمار فيه، إلى جانب معلومات حول الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار في البلاد.

كما تتيح البوابة أيضا تقديم أسئلة واستفسارات في مجالات العقار والطابو، ليتم الإجابة عليها خلال يوم واحد.