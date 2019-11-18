كييف تصر على محاسبة موسكو في لاهاي

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن جلسات الاستماع الأولى في المحكمة الدولية صاحبة الاختصاص بقانون البحار، ستعقد يومي 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر، بشأن قضية السفن الأوكرانية التي احتجزتها روسيا قبل عام في مضيق كيرتش.

كييف – سبوتنيك. ذكرت الخارجية الأوكرانية في بيان لها "على الرغم من عودة البحارة والسفن، لا يزال النزاع مستمرا، وقد تم تشكيل لجنة تحكيم، وستعقد أول جلساتها الإجرائية في لاهاي يومي 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث سيتم تحديد قضايا إجرائية أخرى للنظر في القضية".

وأضاف البيان "بعد الفحص الشامل والاختبار، ستتضح الحالة التي عادت عليها السفن، وما إذا كان قد تم الاستيلاء على المعدات والوثائق الخاصة بها".

وأكدت نائب وزير الخارجية الأوكراني للتكامل الأوروبي، إيلينا زيركال، في وقت سابق، أن كييف لن تتراجع عن محاسبة موسكو بموجب قوانين المحكمة الدولية، بعد إعادة السفن الحربية الأوكرانية المحتجزة في روسيا، فيما أعلن الجانب الروسي أنه لن يشارك في جلسات الاستماع، مؤكدا أن المحكمة ليست صاحبة اختصاص بالنظر في مطالب أوكرانيا.

هذا وانتهكت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود أثناء محاولتها دخول مياه بحر آزوف عبر مضيق كيرتش. واحتجزت السفن الثلاث وأفراد طواقمها (24 شخصا)، من قبل السلطات الروسية، التي فتحت تحقيقا بشأنهم.

يذكر أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، أفرج عن البحارة الأوكرانيين ضمن صفقة تبادل بين موسكو وكييف.