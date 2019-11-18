تركيا تعتزم إطلاق عملية عسكرية في سوريا في حال عدم وفاء موسكو وواشنطن بتعهداتهما

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا في حال فشلت روسيا والولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتهما بسحب التشكيلات الكردية من المنطقة الآمنة.

أنقرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول" عن جاويش أوغلو قوله "الولايات المتحدة وروسيا لم تلتزما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها حول المنطقة الآمنة وسنقوم بإطلاق عملية عسكرية في حال لم يتم تطهير المنطقة من الإرهابيين".

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وأعلنت تركيا، بموجب اتفاق مع واشنطن، تعليق الأعمال القتالية شمال شرقي سوريا في إطار عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى خارج حدود المنطقة الآمنة التي سعت أنقرة لتكوينها.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية". حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، لعل أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كم من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.