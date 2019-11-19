إيران: خفض الالتزامات النووية يستمر حتى تحقيق مصالحنا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أن بلاده ستواصل خفض التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي حتى تحقيق المصالح الإيرانية.

عباس عراقجي الذي يزور هولندا لعقد الجولة الثالثة من المباحثات السياسية بين طهران وأمستردام التي ستعقد بمدينة لاهاي، اجتمع يوم امس الاثنين، بوزير خارجية هولندا ستيف بلوك، وبحث معه القضايا الدولية وخاصة آخر تطورات الاتفاق النووي وكذلك سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا لما نشرته وكالة "إرنا"، قدم مساعد وزير الخارجية الإيراني، توضيحا حول تقليص إيران تعهداتها النووية، مؤكدا أن كل ذلك يتم وفق بنود الاتفاق لحفظ مصالح الشعب الإيراني.

من جانبه شدد وزير خارجية هولندا، على ضرورة حفظ الاتفاق النووي، قائلا إن بلاده تدعم المبادرة الفرنسية للوصول لحل للخروج من الأزمة التي يمر بها الاتفاق .

وتنعقد المباحثات السياسية بين طهران وأمستردام في إطار جولات منتظمة كل 6 أشهر، وكانت الجولة الثانية من هذه المباحثات قد عقدت العام الماضي في طهران بحضور مساعد وزير الخارجية الهولندي أندري هاسبليز، والتي تناولت مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكانت الدول الأوروبية قد وعدت عقب الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي العام المنصرم بالتعويض عن تأثيرات خروج واشنطن، وأن تتمكن إيران من الاستفادة من مزايا الاتفاق النووي، ورغم مرور نحو 18 شهرا لم تترجم هذه الوعود على أرض الواقع، حسبما تؤكد إيران.