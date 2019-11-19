بيان واشنطن بشأن صحة دونالد ترامب

أصدرت واشنطن تقريراً طبياً بأن الفحوصات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روتينية وهو في حالة جيدة ولا صحة للإشاعات التي تتحدث عن تدهور صحته.

نفى طبيب الرئيس الأمريكي شون كونلي، اليوم الاثنين، التقارير التي تقول بأن الرئيس الأمريكي يعاني من تدهور في صحته أو بوجود ألم في الصدر بعد خضوعه لفحص طبي لم يعلن عنه في واشنطن.

وقال كونلي في بيان أصدره البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (73 عامًا) ، قضى أكثر من ساعة يوم السبت في "الفحوصات والمختبرات" في مركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري وتمت مناقشة صحته بعد نتائج جميع الفحوصات.

وأكمل قائلاً: "لا يبنى الشك على يقين بما يتعلق بصحة السيد ترامب، فإن نتائج الفحوصات والاختبارات أثبتت عدم وجود أي مرض في الصدر أو أي أعراض جرثومية أو التهابية، على وجه التحديد، ولم يخضع لأي تقييمات متخصصة للقلب أو الجهاز العصبي، وأن الفحص لم يكن محددًا ، بل مجرد فحص روتيني، تضمن الشحوم الثلاثية والدم، وبعد ذلك، تحدث ترامب إلى عائلة جندي يخضع لعملية جراحية في المستشفى وكذلك مع موظفي المستشفى".