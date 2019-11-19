الولايات المتحدة ما زالت تأمل بتخلي تركيا عن منظومة "إس-400"

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، قد تفقد تركيا "فرص الإنتاج الاقتصادي لطائرة "أف-35"، مضيفة "ما زلنا نأمل أن ترفض تركيا نشر "إس-400".
هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه وأثناء زيارته للولايات المتحدة في الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، بأنه لم يطرأ إي تغيير على قرار أنقرة بالحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف تموز/يوليو. وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة.
وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستدخل الخدمة بشكل كامل في أبريل/نيسان 2020.
وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات)، الشيء الذي واجهته أنقرة برفض تقديم أي تنازلات، غير مكترثة بالتصريحات الأميركية بهذا الصدد.
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