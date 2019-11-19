الولايات المتحدة ما زالت تأمل بتخلي تركيا عن منظومة "إس-400"

أعلنت ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، كاي بايلي هاتشيسون، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا لا تزال تأمل بأن تتخلى تركيا عن أنظمة "إس-400" الروسية.

بروكسل - سبوتنيك. قالت هاتشيسون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: " نحن قلقون من شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية، وهذا سيؤثر على التوافق مع أسلحة الناتو، بما في ذلك "أف-35".

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، قد تفقد تركيا "فرص الإنتاج الاقتصادي لطائرة "أف-35"، مضيفة "ما زلنا نأمل أن ترفض تركيا نشر "إس-400".

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه وأثناء زيارته للولايات المتحدة في الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، بأنه لم يطرأ إي تغيير على قرار أنقرة بالحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة بالعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة ، في منتصف تموز/يوليو. وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اكتملت المرحلة الثانية من تسليم المنظومة.

وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستدخل الخدمة بشكل كامل في أبريل/نيسان 2020.

وطالبت واشنطن بإلغاء الصفقة، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأميركية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات)، الشيء الذي واجهته أنقرة برفض تقديم أي تنازلات، غير مكترثة بالتصريحات الأميركية بهذا الصدد.