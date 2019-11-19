الخارجية البوليفية تتعهد بتأمين خروج 24 سياسيا إلى المكسيك

وأعلنت السلطات البوليفية الجديدة إنشاء "جهاز خاص لدى مكتب المدعي العام" الذي سيختص باحتجاز النواب وأشخاص على علاقة مع حزب الرئيس موراليس.
وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.
هذا وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".
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