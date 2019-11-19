الخارجية البوليفية تتعهد بتأمين خروج 24 سياسيا إلى المكسيك

تعهدت وزارة الخارجية البوليفية بمساعدة 24 سياسيا من حزب الرئيس المستقيل ايفو موراليس "الحركة نحو الاشتراكية" على مغادرة البلد إلى المكسيك.

وأعلنت السلطات البوليفية الجديدة إنشاء "جهاز خاص لدى مكتب المدعي العام" الذي سيختص باحتجاز النواب وأشخاص على علاقة مع حزب الرئيس موراليس.

موسكو - سبوتنيك. قالت وزيرة الخارجية المؤقتة، كارين لونغاريك: "سفير المكسيك لدى بوليفيا نقل لنا مذكرة تطالب بأن يتمكن الدبلوماسيون الذين حصلوا على لجوء من مغادرة البلد والتوجه إلى المكسيك. سوف نعالج ذلك في الأيام القادمة" مضيفة أن الحديث كان يدور حول 26 سياسياً، لكن بعضهم قد تخلى عن اللجوء الدبلوماسي.

وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

هذا وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".