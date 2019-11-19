الشرطة الألمانية تلقي القبض على سوري تشتبه بتخطيطه لهجوم

ألقت الشرطة الألمانية القبض، اليوم الثلاثاء، على سوري للاشتباه بأنه خطط لهجوم متشددين إسلاميين، في حين ذكرت شبكة (إيه.آر.دي) العامة أن الرجل كان على رأس قائمة الشرطة الاتحادية للإسلاميين المتشددين الخطرين.

وقال مكتب الادعاء العام إن قوات الشرطة الخاصة فتشت شقة المشتبه به (26 عاما) في برلين والذي كان قد اشترى مواد كيماوية ومواد أخرى لازمة لصنع عبوة ناسفة"؛ بحسب "رويترز".

وتابع "تبادل المشتبه به معلومات عن كيفية صناعة القنابل عبر مجموعة خاصة بمتشددين على صلة بتنظيم "داعش" على موقع المراسلات مسنجر بقصد صنع قنبلة على ما يبدو".

وأضاف "كان الغرض من العبوة تفجيرها في وقت غير معروف في مكان غير معروف في ألمانيا لقتل أكبر عدد من الناس".

وأحجم المدعون عن التعليق بشأن إدراج المشتبه به على قائمة الإسلامين المتشددين الخطرين.

وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت 3 أشخاص، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة أوفنباخ في غرب البلاد للاشتباه بأنهم يخططون لهجوم بالقنابل نيابة عن تنظيم "داعش".