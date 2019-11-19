الشرطة الألمانية تلقي القبض على سوري تشتبه بتخطيطه لهجوم

وقال مكتب الادعاء العام إن قوات الشرطة الخاصة فتشت شقة المشتبه به (26 عاما) في برلين والذي كان قد اشترى مواد كيماوية ومواد أخرى لازمة لصنع عبوة ناسفة"؛ بحسب "رويترز".
وأضاف "كان الغرض من العبوة تفجيرها في وقت غير معروف في مكان غير معروف في ألمانيا لقتل أكبر عدد من الناس".
وأحجم المدعون عن التعليق بشأن إدراج المشتبه به على قائمة الإسلامين المتشددين الخطرين.
وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت 3 أشخاص، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة أوفنباخ في غرب البلاد للاشتباه بأنهم يخططون لهجوم بالقنابل نيابة عن تنظيم "داعش".
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