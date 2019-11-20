قلق روسي جراء استخدام القوة ضد المتظاهرين في بوليفيا

أعلن رئيس إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء استخدام القوة ضد المتظاهرين في بوليفيا، شأنها شأن منظمات حقوق الإنسان العاملة في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال شيتينين للصحفيين: "تقييمات روسيا للوضع في بوليفيا ما زالت قائمة وللأسف، الوضع لا يزال مقلقًا، وتستمر الاشتباكات بين مؤيدي القوى السياسية المختلفة، علاوة على ذلك، فإن عدد الجرحى والقتلى أكبر كثيرًا مما كان أثناء المظاهرات قبل تغيير السلطة".

ولفت الدبلوماسي الروسي، إلى أن روسيا رصدت ذلك الجانب بأنه بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة المؤقت، تم إعفاء هياكل السلطة والجيش من المسؤولية عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، قائلا: "هذه نقطة مثيرة للقلق تشاطرها منظمات حقوق الإنسان في المنطقة".

وجاءت استقالة الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني، على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

هذا وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسا مؤقتا للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".