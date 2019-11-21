كليموف عن عودة المسلحين الروس: ليس لدينا حق منعهم من العودة

صرح نائب رئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الدولية، أندريه كليموف، اليوم الخميس، بأن روسيا لا يمكنها منع المواطنين الروس، الذين انضموا إلى المسلحين من العودة إلى وطنهم، لكن لا يمكن السماح بظهورهم غير المسيطر عليه في البلاد.

موسكو - سبوتنيك . وفي هذا السياق، قال كليموف لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن نستبعد عودتهم غير المسيطر عليها إلى روسيا، والأطراف المعنية تعمل على تحقيق ذلك، بالإضافة إلى أنه إذا تحدثتا عن المواطنين الروس، فبموجب دستور روسيا الاتحادية، يحق لأي مواطن روسي العودة بحرية إلى بلده، أي ليس من حقنا أن نمنعه من الدخول."

وأشار كليموف إلى أنه ينبغي أن يتم ترحيل الروس، الذين انضموا إلى المسلحين بشكل منظم من مناطق تواجدهم الحالي، مؤكدا أنه بعد وصول هؤلاء الأشخاص إلى روسيا الاتحادية سيتعين على المحكمة أن تتخذ قرارا حول مدى مسؤولية كل منهم، مع إصدار الحكم المناسب، لافتا الانتباه إلى حقيقة أنه في روسيا، على عكس عدد من الدول الأخرى، يستطيع المسلحون الإبقاء على حياتهم بسبب غياب عقوبة الإعدام.

يذكر أنه سبق وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، عن بدء ترحيل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) إلى بلدانهم الأصلية.

وفي هذا الصدد، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن هناك قناة اتصال بين روسيا وتركيا عن طريق مختلف الهيئات والإدارات، يتم من خلالها مناقشة مسائل تهم الطرفين، بما في ذلك ومسألة عودة المسلحين من سوريا إلى روسيا الاتحادية.