وزارة الدفاع الأمريكية تنفي ما يقال بشأن كوريا الجنوبية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، تقريرا إخباريا ورد من كوريا الجنوبية عن أن الولايات المتحدة تدرس إحداث خفض كبير في عدد جنودها بكوريا الجنوبية إذا لم تسهم سيئول بالمزيد في تكاليف نشر القوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان، في بيان نشرته "رويترز"، اليوم: "لا صحة على الإطلاق لما ورد في تقرير صحيفة تشوسون إيلبو عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس حاليا إبعاد أي قوات من شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى تصريح وزير الدفاع مارك إسبر في وقت سابق اليوم عن أنه لم يسمع بمثل هذه الخطط.

وأضاف: "كان الوزير إسبر في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير، وأكد مجددا التزامنا الراسخ تجاه (كوريا الجنوبية) وشعبها، تكشف مثل هذه الأنباء أوجه الخلل الخطيرة اللامسؤولة في النقل عن مصدر واحد مجهول، نطالب تشوسون إيلبو بسحب هذا الخبر على الفور".