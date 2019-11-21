بيسكوف: لا يوجد قوات روسية في دونباس

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد قوات روسية في دونباس بأوكرانيا، لكنه أوضح أن روسيا لديها قنوات لتلقي المعلومات من تلك المناطق.

موسكو - سبوتنيك . وتابع، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس: "لكن هذا لا يعني أن الجيش الروسي ليس لديه قنوات لتلقي المعلومات من المناطق الحدودية".

وقال بيسكوف: "لا توجد قوات روسية هناك، ولم يكن هناك قوات أصلا"، مضيفا: "لكن هذا لا يعني أن جيشنا ليس لديه قنوات لتلقي المعلومات حول المناطق المجاورة لحدودنا، وهذه ممارسة طبيعية للغاية".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع 13 ألف مدني.