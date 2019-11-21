الصين تدعو أمريكا لجولة محادثات جديدة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الصين دعت كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين في ظل استمرار المساعي لإبرام اتفاق محدود على الأقل.

وقال التقرير، حسب الصحيفة: "إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه دعا الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للاجتماع في بكين"، مضيفا أن الصين تأمل في عقد جولة المحادثات قبل يوم الخميس المقبل.

وأضاف التقرير أن مسؤولين أمريكيين ألمحوا إلى رغبتهم في عقد لقاء شخصي لكنهم لم يلتزموا بموعد.

لكن التقرير قال إن المفاوضين سيحجمون عن السفر لإجراء محادثات ما لم توضح الصين أنها ستقدم تعهدات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا وشراء المنتجات الزراعية.