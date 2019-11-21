كاتس: إسرائيل تعمل على تسوية "اللاحرب" مع دول الخليج

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل تعمل على تسوية "اللاحرب" مع دول الخليج، كما اتهم إيران بأنها التهديد الرئيسي في المنطقة، من خلال دعمها لمنظمات "إرهابية" على حد تعبيره، مضيفا أن العقوبات الأمريكية على إيران مهمة وبجب استمرار الضغط عليها.

القدس – سبوتنيك. نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن كاتس تصريحات أدلى بها في مؤتمر "جيروزاليم بوست" الدبلوماسي السنوي: "الولايات المتحدة تعمل إلى جانب إسرائيل على تسوية اللاحرب بين إسرائيل ودول الخليج".

وأضاف كاتس، أنه "بموجب خطة الرئيس ترامب للسلام، سيتم بناء خط سكة حديدية يربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة حيفا.

وتابع كاتس قائلا إن "العقوبات الأمريكية على إيران مهمة، ويجب الاستمرار بسياسة الضغط القصوى عليها"، مضيفًا أن "الاحتجاجات التي نشهدها هذه الأيام في العراق ولبنان وإيران دليل على أن الضغط ينجح".

وفيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي الأخير على سوريا يوم أمس الأربعاء، قدم كاتس الشكر لقوات الأمن الإسرائيلية قائلًا: "لقد دافعنا دائمًا عن حدودنا وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

ويعقد مؤتمر "جيروزاليم بوست" الدبلوماسي السنوي اليوم في مدينة القدس بحضور كبار السياسيين في إسرائيل، من ضمنهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيسة حزب "اليمين الجديد" أيليت شاكيد وعضو الكنيست من تحالف "أزرق أبيض" يائير لابيد، وعضو الكنيست من حزب "الليكود" جدعون ساعر، بالإضافة إلى صحفيين وسفراء من إسرائيل ودول العالم.

وإلى جانب القضايا السياسية، سيناقش المؤتمر القضايا الأمنية، وضع سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، ومواجهة "معاداة السامية" العالمية، وتأثير إسرائيل الاقتصادي على دول المنطقة.