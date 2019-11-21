ترامب يعلق على حجب الإنترنت في إيران وسط احتجاجات شعبية

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، قطع الحكومة الإيرانية شبكة الإنترنت عن الشعب الإيراني، وسط الاحتجاجات الشعبية المندلعة هناك.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، غرد ترامب: "أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام حجب نظام الإنترنت الخاص به بالكامل، وذلك كي لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد".

Iran has become so unstable that the regime has shut down their entire Internet System so that the Great Iranian people cannot talk about the tremendous violence taking place within the country.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

وتابع: "يرغبون انعداما في الشفافية، فهم يعتقدون أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!".

....They want ZERO transparency, thinking the world will not find out the death and tragedy that the Iranian Regime is causing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، تفويضا لاستئناف إعادة خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأكد أن خدمة الاتصال بالانترنت للهواتف الأرضية قد عادت بالفعل.

ونشر الحساب الرسمي لوكالة "فارس" على "تويتر" تغريدة جاء فيها "وبحسب معلومات فإن مجلس الأمن القومي أصدر تفويضا لاستئناف خدمة الانترنت في بعض المناطق، وأن خدمة الاتصال بالانترنت للهواتف الأرضية قد عادت بالفعل في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني اعتزامها إعادة خدمة الإنترنت إلى المدن التي لم تسئ استخدامه على حد تعبيرها، وأكدت مجددًا أن قطع الخدمة خلال الأيام الماضية جاء حفاظا على أمن البلاد مع استمرار الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود.

من جهته كان وزير الاتصالات الإيراني، آذر جهرمي، قد أعلن اليوم، أن قطع الإنترنت جاء تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ عدة أيام، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.