على خلفية اتهامه بالفساد... ليبرمان يطلب منح نتنياهو فرصة لإثبات براءته

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا،" أفيغدور ليبرمان، على اتهام نتنياهو بتلقي رشوة والغش وخيانة الأمانة، بأنه يجب منح نتنياهو فرصة لإثبات براءته.

قال ليبرمان عبر تغريدة بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "يوم صعب على دولة إسرائيل، علينا أن نفسح للعدالة لتأخذ إجراءاتها ومنح نتنياهو فرصة لإثبات براءته في المحكمة".

יום קשה למדינת ישראל. אנחנו צריכים לתת לטחנות הצדק לבצע את עבודתם ולתת לראש הממשלה את ההזדמנות להוכיח את חפותו בבית המשפט. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) November 21, 2019

وقرر المدعي العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام لبنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال في مزاعم فساد.

ونشرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن مندلبليت قرر توجيه الاتهام لنتنياهو، في قضايا فساد، أرقام 1000، و2000، و4000.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا فساد.

وقال بيان من وزارة العدل الإسرائيلية إن المدعي العام، أفيخاي مندلبليت سيعلن القرار النهائي حول مدى توجيه اتهام لنتنياهو من عدمه.

وتتمحور القضية المعروفة إعلاميا بـ"الملف 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال.

وتدور الشبهات حول أن نتنياهو عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل هدايا وامتيازات، فيما "القضية 2000" تتعلق بمساومة نتنياهو، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".