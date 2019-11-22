وزراء خارجية "مجموعة العشرين" يناقشون أفريقيا والتنمية المستدامة

يعقد وزراء خارجية "مجموعة العشرين" اجتماعا يستمر يومين في مدينة ناغويا اليابانية، سيناقشون خلاله قضايا حرية التجارة الخارجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسائل مساعدة البلدان الإفريقية.

ناغويا (اليابان) - سبوتنيك. ووفقا وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، سيركز الاجتماع على ثلاثة موضوعات رئيسية - "تشجيع التجارة الحرة، وتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية في أفريقيا".

وسيترأس الوفد الروسي في هذا الحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

يذكر أن اللقاء الوزاري لدول مجموعة الـ 20 سيعقد في 22-23 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدينة ناغويا اليابانية.

ومجموعة العشرين عبارة عن منتدى يضم الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم، وتمثل دول المجموعة 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي.