ترامب وغني يبحثان شروط تعزيز المفاوضات بين الأفغان

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأفغاني، محمد أشرف غني، شروط تعزيز المفاوضات بين الأفغان.

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان عقب المحادثة الهاتفية: إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أهمية الدور الذي تلعبه السلطات الأفغانية في عملية السلام في البلاد".

وأضاف البيان: أن "الجانبان اتفقا على أن الحد من العنف ضروري لدفع عملية السلام إلى الأمام، ولإنجاح مفاوضات التسوية السياسية بين الأفغان".

فضلا عن ذلك شدد الرئيسان على هدفهما المشترك في محاربة التهديد الإرهابي.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان توقفت بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع أيلول/سبتمبر الماضي في وقت كان الطرفان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل له خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة استمرت لنحو سنة كاملة وعزز الآمال بإنهاء 19 عاما من الحرب في أفغانستان.