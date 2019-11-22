أنقرة على وشك سحب الجنسية التركية من غولن

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن بلاده وضعت اللمسات الأخيرة لسحب الجنسية التركية من فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

وصرح صويلو لصحيفة "حرييت": "إن منظمة غولن لا تعد تهديدا داخليا بالنسبة لتركيا، بل خارجي، وأن الولايات المتحدة وأوروبا، وإسرائيل، يعملون على حمايتها، كما أن الإنتربول يرفض إصدار قرار بحث وضعهم على القائمة الحمراء، ويمنع ذلك".

وأضاف: "لقد أرسلنا اسم 464 شخصا من "غولن"، لوضعهم ضمن النشرة الحمراء، لكن الإنتربول رفض ذلك، هم لا ينظرون على أنهم خونة قاموا بمحاولة الانقلاب، أو إرهابيون عساكر، بل ينظرون على أن الانقلاب هو عسكري فقط".

وكشف الوزير التركي عن أن وزارته بدأت بإجراءات سحب الجنسية التركية، عن 229 شخصا، من ضمنهم فتح الله غولن، لافتا إلى أنه سلم وألقي القبض على 18 شخصا منهم.

وأكد أن قرار سحب الجنسية من "غولن"، لا يمنع المطالبات بتسليمه إلى السلطات التركية، "ولن يشكل ذلك عائقا، ونحن غير مستعدين أن يكون إرهابيا كهذا الشخص مواطنا تركيا، وشعبنا لا يريد ذلك أيضا".

وتسعى السلطات التركية إلى تسلم فتح الله غولن من الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك، برغم تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف العام 2016.