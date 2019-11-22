ترامب: المفاوضات مع الصين حول الاتفاقية التجارية تتقدم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد، مؤكدا عزمه إبرام هذه الصفقة.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين "المفاوضات مع الصين (حول الصفقة التجارية) تجري بشكل جيد"، مؤكدا أن الجانبين يسعيان لإبرام الصفقة لإنهاء الحرب التجارية.

ونقلت وكالات أنباء أمريكية مؤخرا أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤجل رفع الرسوم عن السلع الصينية، الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ 15 ديسمبر، وأن إبرام الاتفاقية التجارية يمكن أن يؤجل إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، أعرب رئيس الوفد الصيني إلى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ليو هي، عن تفاؤل حذر حول توقيع الجزء الأول من الاتفاقية التجارية.